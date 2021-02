Pallavolo femminile A1, il programma completo dei recuperi del 17 e 18 febbraio

Pallavolo femminile A1, tempo di tornare in campo per proseguire nella tabella dei recuperi delle partite spostate nelle scorse settimane. Mercoledì 17 febbraio alle 18 si giocherà Busto Arsizio-Monza valida come recupero della 1.a giornata di ritorno. Sfida tutta da vivere tra due delle squadre più in forma insieme a Conegliano e Novara. Gara che darà certamente indicazioni importanti sullo sviluppo della stagione. Le farfalle giocheranno in casa.

Sempre mercoledì 17 febbraio ma con inizio alle 17,30, e sempre come recupero della 1.a di ritorno scenderanno in campo Scandicci e Bergamo. Toscane in casa, reduci dalla vittoria in trasferta a Cuneo, cercano continuità di risultati contro Bergamo che domenica scorsa ha perso 3-0 contro la corazzata Conegliano.

Importante la sfida di giovedì 18 febbraio alle 19 tra Trento e Casalmaggiore valida come recupero della 2.a di ritorno. Le ragazze di Matteo Bertini dopo l’emergenza Covid non sono riuscite più a fare punti. Un duro colpo per una delle squadre rivelazione prima dello stop. In casa cercheranno una vittoria contro Casalmaggiore che però sarà vogliosa di offrire una buona prestazione dopo il ko di Brescia.

Chiude il quadro di questa due giorni di recuperi il match importantissimo in chiave salvezza tra Cuneo e Perugia. Partita in Piemonte con inizio domani mercoledì 17 febbraio alle 17 e valida come recupero della 3.a di ritorno. Un successo delle umbre farebbe fare un salto enorme verso la salvezza.