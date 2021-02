Volley donne, il programma del weekend

Pallavolo femminile A1, nel week end del 20 e 21 febbraio si giocherà la 12.a di ritorno. Due gli anticipi del sabato. Alle 20,30 Perugia, reduce dalla vittoria al tie-break di Cuneo importantissima per la corsa alla salvezza, attende in casa Monza scossa dal brutto ko di Busto Arsizio dello scorso mercoledì . Nell’altro anticipo, con inizio alle ore 18 al Palaverde Conegliano-Novara. Si tratta naturalmente del big match di questa 12.a di ritorno , riusciranno le piemontesi a frenare la corsa inarrestabile delle pantere ?

LE PARTITE DELLA DOMENICA

Tutte le restanti partite della 12.a di ritorno si giocheranno domenica alle 17.

In questo turno che vedrebbe riposare Trento, le ragazze di Matteo Bertini comunque scenderanno in campo . Recupereranno in casa contro Firenze che aveva già anticipato la 12.a di ritorno contro Casalmaggiore la 6.a di ritorno. Piani e compagne sono sulle ali dell’entusiasmo dopo il successo di ieri contro Casalmaggiore.

Importantissima per sperare ancora nella salvezza la sfida che vedrà Brescia affrontare in casa una Scandicci in grande forma. Le leonesse non possono fare passi falsi, servirà una grande prestazione come quella di domenica scorsa contro Casalmaggiore.

Bergamo in casa attende Chieri che è un pò calata nell’ultimo periodo mentre Busto Arsizio , grande protagonista delle ultime partite tra campionato e Champions League, affronterà in casa Cuneo.

La classifica

Conegliano 66, Novara 55, Monza 45, Scandicci 40, Chieri 39, Busto Arsizio 36, Cuneo 23, Casalmaggiore 21, Trento 20, Firenze 20, Bergamo 20, Perugia 16, Brescia 13.