Pallavolo femminile A1, lotta salvezza: il calendario di Perugia e Brescia

Pallavolo femminile A1, si sta facendo davvero avvincente la lotta per non retrocedere che attualmente vede coinvolte Brescia, ultima a quota 13, e Perugia penultima a 14. Domenica scorsa è stata una giornata importantissima per le leonesse che grazie alla vittoria casalinga contro Casalmaggiore sono tornate a sperare. Da qui alla fine della Regular Season quattro saranno gli incontri a disposizione di Perugia per muovere la classifica, tre per Brescia. Ricordiamo che in questo torneo a 13 squadre retrocederà in A2 l’ultima classificata.

Attualmente Trento si trova terzultima a quota 18 ma diverse sono le partite da recuperare per le ragazze di Matteo Bertini.

Partiamo dal match che domani mercoledì 17 febbraio alle 17 Perugia dovrà recuperare sul campo di Cuneo. Inutile sottolineare che Brescia farà il tifo per le piemontesi perchè una vittoria delle umbre complicherebbe di molto la speranza di salvezza delle lombarde. Dopo questo incontro infrasettimanale le ragazze di Davide Mazzanti saranno attese dalla difficile sfida casalinga di sabato sera 20 febbraio contro la terza forza del campionato, Monza. L’ultima giornata di Regular Season sabato 27 febbraio vedrà poi Ortolani e compagne affrontare la trasferta di Firenze. Si concluderà il percorso di queste 4 partite che mancano da qui alla fine con il recupero il 7 marzo in casa contro Trento.

IL PERCORSO DI BRESCIA

Per quanto riguarda il percorso di Brescia, come accennato saranno una in meno rispetto a Perugia le partite a disposizione, quindi complessivamente tre. Si parte con la sfida casalinga di domenica 21 febbraio contro Scandicci in netta ripresa e reduce dalla bella vittoria in trasferta contro Cuneo. Si proseguirà il 27 febbraio con l’ultima giornata di Regular Season: in questo caso le leonesse saranno attese da una difficilissima trasferta in Brianza, avversaria Monza. Si concluderà questo percorso con il recupero contro Firenze sempre in trasferta in data 7 marzo.

RUSH FINALE

Un rush finale appassionante nel quale tanto dipenderà dai propri risultati e chiaramente da quelli della diretta concorrente. Brescia lungo il percorso di quest’anno ha sprecato molto, Perugia sta dimostrando grande tenacia e voglia di rimanere nella massima serie, la scelta sulla panchina del ct della Nazionale pallavolo femminile Davide Mazzanti ne è un chiaro segnale.

Non resta che attendere i risultati di queste ultime partite facendo l’in bocca al lupo a Brescia e Perugia.