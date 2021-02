Pallavolo Superlega, il tabellone dei preliminari dei playoff scudetto

Pallavolo Superlega, mancava un tassello per definire il tabellone dei preliminari dei playoff scudetto, il quinto posto che era conteso da Monza e Piacenza. I brianzoli vincendo ieri per 3-0 la partita casalinga contro Verona sono riusciti a superare gli emiliani in classifica arrivando quarti sorpassando anche Vibo già certa almeno del quinto posto e festeggiando in questo modo l’accesso diretto ai quarti di finale.

Nell’altro recupero che ieri ha concluso la stagione regolare Milano ha espugnato Ravenna 1-3.

Il preliminare dei playoff scudetto inizierà domenica 21 febbraio , si giocherà al meglio delle tre gare con prima ed eventuale terza gara in casa della squadra con migliore posizione in classifica, parteciperanno le squadre dal sesto all’undicesimo posto mentre le prime cinque, come accennato, vanno direttamente ai quarti.

Questa la classifica completa al termine della Regular Season e il tabellone dei preliminari dei playoff scudetto:

Perugia 54, Civitanova 51, Trento 47, Monza 39, Vibo 37, Piacenza 37, Modena 34, Milano 33, Verona 23, Ravenna 19, Padova 15, Cisterna 7

1.a giornata domenica 21 febbraio ore 18

Milano-Verona

Modena-Ravenna

Piacenza-Padova

2.a giornata domenica 28 febbraio ore 18

Verona-Milano

Ravenna-Modena

Padova-Piacenza

3.a giornata sabato 6 marzo ore 18

Milano-Verona Una gara di diretta Rai sabato alle 20,30 e una domenica alle 18

Modena-Ravenna Una gara di diretta Rai sabato alle 20,30 e una domenica alle 18

Piacenza-Padova Una gara di diretta Rai sabato alle 20,30 e una domenica alle 18