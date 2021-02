Volley femminile A1, Conegliano a caccia di uno storico record: le parole di Santarelli

Questa sera le pantere di Conegliano chiuderanno la stagione regolare a Chieri. Quello che le ragazze di Daniele Santarelli si apprestano a vivere è un appuntamento particolare: si tenterà infatti di chiudere la Regular Season imbattute. Un percorso straordinario che è culminato con la vittoria di mercoledi’ scorso in Champions League nella gara di andata dei quarti di finale contro Scandicci. Il successo consecutivo numero 50, un grande traguardo che però Egonu e compagne sembra proprio vogliano provare a migliorare.

Queste le parole dell’allenatore di Conegliano Daniele Santarelli : ” Ci aspetta un’altra bella partita, tra due squadre con obiettivi differenti, ma importanti: per noi vincere vorrebbe dire conquistare un record che entrerebbe nella storia del club e darebbe grande soddisfazione allo staff e alla squadra, per loro è una partita decisiva per entrare nelle coppe europee dopo una grande stagione. Quindi ci saranno grandi motivazioni da entrambe le parti. Sia noi che Chieri siamo reduci da una partita infrasettimanale in trasferta, lunga e faticosa, decisa al tie-break, ma siamo squadre con un roster lungo, quindi entrambe le contendenti avranno modo di sfruttare tutta la loro rosa. Proprio per questo non sarà un match facile da decifrare, all’andata al Palaverde Chieri fu una delle squadre che ci impegno di più, quindi mi aspetto una partita non facile da portare a casa. Il loro gioco è simile al nostro, hanno ottime interpreti in campo, con fisicità e molte alternative. Lo sappiamo e siamo pronte ad affrontarle con grande determinazione. Sul piano fisico dopo la battaglia a Scandicci stiamo bene, verifichiamo solo nelle prossime ore le condizioni di Fahr che comunque è in netto miglioramento, per il resto saranno tutte pronte e desiderose di chiudere questa stagione regolare con un altro successo. Domenica poi ci riposeremo per poi orientare tutte le nostre attenzioni sul ritorno di coppa con Scandicci mercoledì, ma sabato a Chieri non faremo calcoli, andiamo per provare a vincere anche questa “.