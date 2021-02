Volley femminile A1, lotta salvezza a due tra Perugia e Brescia: il calendario da qui alla fine

Volley femminile A1, si infiamma la lotta salvezza a due tra Perugia e Brescia. Ricordando che a retrocedere in A2 sarà l’ultima in classifica, in fondo al momento ci sono le lombarde a quota 14, Perugia è penultima a quota 16. Sei i punti ancora in palio, entrambe le squadre infatti dovranno affrontare l’ultima di Regular Season e un recupero a testa.

Da registrare che le umbre hanno poi al momento un numero di vittorie maggiore rispetto alle leonesse, sei contro solamente due. Nella partita persa ieri in casa da Brescia contro Scandicci per l’ennesima volta Veglia e compagne si sono fatte sfuggire di mano il bottino da due punti. Otto addirittura sono stati per le ragazze di Stefano Micoli gli incontri persi al quinto set. Segno che probabilmente a questa squadra manca la cattiveria per trovare la zampata decisiva quando serve.

La speranza per salvarsi comunque ancora c’e’ . Perugia sabato contro Monza ha sprecato davvero tanto, nel terzo set c’era un vantaggio importante colmato dalle brianzole che poi hanno allungato nel quarto parziale.

IL RUSH FINALE

Partiamo dall’ultima giornata in programma in Regular Season. Perugia sabato 27 febbraio alle 17,30 andrà in trasferta a Firenze mentre Brescia, sempre in trasferta, giocherà sul campo di Monza.

I recuperi invece sono in programma per entrambe le squadre il 7 marzo. Brescia giocherà a Firenze mentre Perugia in casa contro Trento.

Un finale tutto da vivere quindi per due squadre che stanno dimostrando tutta la loro grinta e volontà di difendere la massima categoria, non resta che scoprire chi la spunterà.