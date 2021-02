Volley femminile A1, risultati 12.a di ritorno e classifica

Volley femminile A1, nel week end si è giocata la 12.a di ritorno e il recupero della 6.a di ritorno tra Trento e Firenze. Negli anticipi del sabato Conegliano aveva vinto il big match contro Novara in casa per 3-0 ( 25-19, 25-22, 25-18) dimostrando ancora una volta la propria forza mentre Perugia aveva subito lo stop casalingo contro Monza per 1-3 ( 20-25, 25-19, 23-25, 13-25). Uno stop pesante per le ragazze di Davide Mazzanti che rincorrono ancora la salvezza.

LE PARTITE DELLA DOMENICA

A proposito di salvezza, Brescia in casa è riuscita a conquistare un punto nella sconfitta al tie-break (14-25, 26-24, 25-20, 21-25, 12-15) contro Scandicci che conferma il momento positivo. Le leonesse accorciano da Perugia, sono ora a -2 a due partite dal termine della stagione regolare, compreso il recupero contro Firenze. Anche Perugia dovrà giocare ancora due match.

Brutto ko per Bergamo che perde contro Chieri 1-3 ( 18-25, 31-29, 20-25, 23-25). Tornano al successo le piemontesi e lo fanno in trasferta conquistando tre punti che le fanno salire a quota 42 raggiungendo Scandicci che però ha un numero di vittorie maggiore.

Busto Arsizio conferma il momento magico, altra vittoria per le farfalle contro Cuneo in casa per 3-1 ( 17-25, 25-18, 25-19, 25-15). Brave le ragazze di Marco Musso a rialzare la testa dopo un brutto primo set.

Nel recupero della 6.a di ritorno Trento in casa perde contro Firenze al tie-break ( 15-25, 25-21, 31-29, 26-28, 8-15). Una partita molto combattuta segno che Trento dopo le difficoltà del rientro dal Covid sta tornando sui propri livelli.

Questa la classifica aggiornata :

Conegliano 69, Novara 55, Monza 48, Scandicci 42, Chieri 42, Busto Arsizio 39, Cuneo 23, Firenze 22, Trento 21, Casalmaggiore 21, Bergamo 20, Perugia 16, Brescia 14.