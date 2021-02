Volley femminile A1, Santarelli guarda alla sfida con Novara : ” Facciamo questa bella prova generale”

Volley femminile A1, riflettori della 12.a di ritorno accesi sul big match tra Conegliano e Novara, uno dei grandi classici del volley in rosa. Non ci sarà molto in palio visto che le pantere guidano da leader la classifica a +11 proprio su Novara, seconda, a due giornate dal termine della Regular Season.

Sarà comunque una sfida importantissima perchè testerà la capacità delle piemontesi di insidiare la squadra veneta e di Conegliano di confermarsi regina incontrastata.

Stiamo entrando nella fase calda e decisiva di stagione tra campionato e Champions League, quanto fatto di buono fino ad ora va resettato perchè ancora tutto può succedere.

LE PAROLE DI COACH DANIELE SANTARELLI

Lo sa bene l’allenatore di Conegliano Daniele Santarelli che vede nella sfida contro Novara un importantissimo test in vista dei prossimi impegni : ” Sarà una partita tra le due squadre che più si sono distinte in questa regular season , entrambe in ottima forma, una sfida quella tra noi e Novara che non sarà mai banale anche se il risultato di questa specifica partita non sarà decisivo, visto che le posizioni sono definite. Ma Imoco-Igor è sempre affascinante, è la partita che in questi anni ha deciso tanti trofei in Italia e in Europa, quindi anche se stavolta non c’è granchè in palio , non mancheranno le emozioni e lo spettacolo , purtroppo senza il pubblico a fare da cornice. Ci manca molto , da più di un anno, e in queste sfide la mancanza si sente ancora di più. Comunque sia noi che loro non potevamo chiedere di meglio al calendario perchè fare un test, una prova generale di questo livello prima della settimana dei quarti di Champions lo ritengo molto importante, sarà un super allenamento che entrambe le squadre interpreteranno al massimo per arrivare con morale e convinzione ai quarti di finale tra qualche giorno. Tra l’altro penso che non sarà di certo l’ultima volta che ci affronteremo quest’anno, contiamo di incrociare ancora Novara nel prossimo futuro sia nelle competizioni italiane che in Europa, intanto facciamo questa bella “prova generale”.

I NUMERI DEI PRECEDENTI

E’ la sfida infinita quella tra Conegliano e Novara che si sono spartite negli ultimi anni i più importanti trofei. Complessivamente sono 32 i precedenti tra le due squadre con 21 vittorie delle venete e 11 delle piemontesi. Tra queste vittorie di Novara pesantissima quella di Maggio 2019 nella finale tutta italiana di Champions League proprio contro Conegliano. Le pantere sono ancora a caccia del trofeo continentale che manca dalla propria bacheca.