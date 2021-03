Allianz Powervolley: Milano – Cisterna per la seconda giornata dei playoff 5° posto

Castellanza – Domani alle ore 18.00 all’Allianz Cloud di Milano la Allianz Powervolley Milano scende in campo contro la Top Volley Cisterna per la seconda giornata dei playoff 5° post.

Dopo la vittoria di domenica al tie break contro Padova i ragazzi di coach Roberto Piazza ritornano così sul taraflex per cercare di conquistare l’accesso all’Europa del prossimo anno e soprattutto per difendere da campione in carica la CEV Challenge Cup appena conquistata.

E lo deve fare cercando di eliminare la stanchezza mentale e fisica che sia pure a tratti è affiorata nei cinque set di domenica scorsa dimostrando ancora una volta di essere squadra compatta e determinata a non cedere mai sino alla fine. Caratteristica questa che la ha caratterizzata per tutta la stagione e in Superlega e in Cev.

Nella gara di domani Piano e compagni sanno di trovarsi difronte una formazione il cui ultimo posto in classifica in regular season è bugiardo e che non rispecchia le qualità dei ragazzi di coach Kovac come dimostra il risultato di domenica scorsa nella gara contro Vibo Valentia battuta per 3-0.

A presentare il match di domani è il classe 2003, libero della Allianz Powervolley, Matteo Staforini che così analizza: ” La gara con Cisterna sarà complicata, soprattutto perché loro vengono da una bella vittoria contro Vibo e si presenteranno all’Allianz Cloud con grande entusiasmo. Noi vogliamo vincere la partita per dare continuità alla vittoria contro Padova e per proseguire il cammino verso il nostro obiettivo. Importante sarà scendere in campo con la massima concentrazione e la massima energia per mettere in difficoltà Cisterna sin dall’inizio”.



Probabili formazioni

Allianz Powervolley Milano: Sbertoli – Patry, Kozamernik – Piano, Ishikawa – Runaut, Pesaresi(L): All. Piazza.

Top volley Cisterna: Seganov – Sabbi, Szwarc – Krick, Tillie – Randazzo, Cavaccini(L). All. Kovac.

Arbitri: Giardini – Boris. Terzo arbitro: Pettenello.

Diretta TV

La gara delle ore 18.00 Allianz Powervolley Milano – Top Volley Cisterna sarà visibile in diretta streaming sulla piattaforma Eleven Sports.