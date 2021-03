Allianz Powervolley Milano: gara 2 all’Allianz Cloud contro Perugia

Castellanza – Domani sera alle ore 19.00 i ragazzi di coach Roberto Piazza scendono in campo per gara 2 contro Perugia di Vital Heynen alla ricerca della storica qualificazione alle semifinali scudetto di Superlega 2020-2021.

Dopo la grande prestazione infrasettimanale al PalaBarton di Perugia dove i meneghini hanno vinto per 2-3, per Piano e compagni si avvicina la decisiva prova gara 2 contro una Perugia che arriverà all’Allianz Cloud di Milano decisa a vincere per riaprire i giochi e portare a gara 3 in terra marchigiana la decisione semifinali scudetto. Perugia sa che domani è chiamata alla prova d’appello e che ha a disposizione un solo risultato per portare in parità la serie e per questo arriverà a Milano più agguerrita che mai per far proprio il risultato.

Milano dal canto suo galvanizzata dal risultato di gara 1 nonostante i pronostici della vigilia dicano ancora Perugia, formazione dal roster invidiabile per qualità, scenderà in campo con lo stesso spirito di gara 1 e con grande gioco di squadra ancora una volta proverà a sovvertire il pronostico. Cosa che è nelle corde di Piano e compagni consci che il sogno semifinali passa solo dal responso del campo.

“Domenica in gara 2 sarà un’altra partita difficilissima, Perugia arriverà ancora più aggressiva e arrabbiata – dice Jean Patry alla vigilia del match. Non sarà facile affrontarla, ma noi ci crediamo. Ci credevamo mercoledì prima della partita e abbiamo avuto ragione a farlo. Adesso lavoriamo per migliorare nella partenza dei set, soprattutto dopo che ne abbiamo vinto uno ci rilassiamo e lasciamo andare dei punti senza lottare. E’ una cosa che si paga cara a questo punto della stagione; bisogna essere concentrati sin dai primi punti, soprattutto perché Perugia non ha debolezze. E’ forte in attacco, in battuta e a muro, è forte in posto 4 e al centro, avendo giocatori di alto livello in tutti i ruoli. Con loro bisogna giocare con pazienza, difendere, ricostruire il gioco, giocare punto dopo punto senza innervosirsi come abbiamo fatto mercoledì sera. Noi ci crediamo, stiamo giocando bene, abbiamo trovato la nostra dimensione e abbiamo dimostrato che la semifinale può essere un obiettivo possibile contro Perugia. Non dobbiamo sentirci inferiori e scendere in campo per fare il nostro gioco”.



Probabili Formazioni

Allianz Powervolley Milano: Sbertoli – Patry, Kozamernik – Piano, Ishikawa – Urnaut, Pesaresi(L). All. Roberto Piazza

Sir safety Conad Perugia: Travica – Muzaj, Russo – Solé, Leon – Plotnyskyi, Colaci(L). All. Vital Heynen



Arbitri: Pozzato – Sobrero. Terzo arbitro: Lambertini



Diretta TV: la gara delle 19.00 Allianz Powervolley Milano – Sir Safety Conad Perugia sarà trasmessa in diretta streaming sulla piattaforma Eleven Sports.