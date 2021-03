Allianz Powervolley Milano: gara 3 a Perugia per un posto in semifinale scudetto

Castellanza – Domani sera alle ore 18.00 al PalaBarton di Perugia in diretta su Raisport va in scena gara 3 la “bella” tra la Sir Safety Conad Perugia e la Allianz Powervolley Milano che assegna un posto in semifinale playoff scudetto stagione 2020-2021.

La squadra di coach Roberto Piazza contro la Sir Safety Conad Perugia di coach Vital Heynen proverà a ripetere quanto avvenuto in gara 1 per conquistare così una storica e straordinaria semifinale che la catapulterebbe nel gotha del volley italiano.

Dopo la sofferta gara vinta al tie break mercoledì scorso contro i turchi di coach Medei in Challenge Cup Piano e compagni sono ora concentrati verso questo obiettivo che li vede di fronte ad una formazione che conoscono quasi alla perfezione e che incontrano dopo la sconfitta che i perugini hanno subito per 3-0 contro Trento nella gara di andata delle semifinali di Champions League.

Di sicuro ago della bilancia del confronto sarà la motivazione e la determinazione a superare il turno e anche se ancora una volta il pronostico pende dalla parte degli umbri i meneghini hanno il dovere di scendere in campo con l’intento di non sbagliare nulla se vogliono fare proprio il risultato.

Risultato che è alla portata di Piano e compagni che, per tutto l’arco della serie ma anche della stagione, hanno dimostrato di essere in campo un gruppo coeso, capace di soffrire e reagire, lottare e vincere.

A caricare l’ambiente meneghino alla vigilia di questa decisiva sfida ci pensa il martello giapponese Yuki Ishikawa che così si esprime: “ Sarà una partita tosta perché conosciamo le qualità dell’avversario, ma noi dobbiamo essere bravi, dobbiamo fare il nostro gioco e soprattutto dobbiamo giocare con la testa. Siamo pronti ma siamo ancor di più molto carichi; vogliamo vincere e vogliamo dimostrare in campo ciò che di buono abbiamo fatto finora. Dobbiamo farci trovare pronti e mettere il 100% della nostra energia in qualunque situazione del match. E’ una partita che non dobbiamo sbagliare. Noi ci crediamo!”.

Probabili formazioni

Sir Safety Conad Perugia: Travica – Ter Horst, Russo – Solè, Leon – Plotnytskyi, Colaci (L). All. Heynen

Allianz Powervolley Milano: Sberrtoli – Patry Kozamernik – Piano, Ishikawa – Urnaut, Pesaresi (L). All. Piazza

Arbitri: Puecher – Rapisarda. Terzo arbitro: Zavater

Diretta TV

La gara delle 18.00 sarà visibile in diretta tv su Raisport canale 57 del DDT terrestre ed i streaming su www.raiplay.it.