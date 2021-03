Allianz Powervolley: Milano – Padova per i playoff 5° posto

Castellanza – Dopo il successo in Turchia di mercoledì scorso con Milano che ha alzato al cielo il primo trofeo della sua storia Piano e compagni ritornano in campo per i play off 5° posto che assegnano un posto in Europa. Si gioca, infatti, la prima di un girone di sola andata di 7 gare in 22 giorni, esclusa semifinale e finale.

Domani alle ore 19.00 all’Allianz Cloud ( diretta su Eleven Sports ) i meneghini affronteranno la Kioene Padova, formazione che in regular season li ha messo in forte difficoltà sia nella gara di andata che in quella di ritorno. Per Milano e per coach Roberto Piazza l’approccio sarà di quelli importanti, perché il gruppo ha dimostrato di poter puntare sempre più in alto, nonostante la delusione di aver dovuto abbandonare i playoff scudetto dopo aver lottato a viso aperto contro Perugia vittoriosa solo dopo gara 3. Con quella di domani si apre così per Milano un nuovo capitolo con vista Europa per chiudere al meglio la stagione.

“ La partita contro Padova sarà un’ottima partenza per dare il via a questi playoff 5° posto – le parole del giovane Leandro Mosca -. Faremo del nostro meglio per ottenere questo risultato e sulla scia della vittoria della CEV Challenge Cup avremo l’entusiasmo adatto per scendere in campo con più compattezza e scioltezza. Proveremo a fare il nostro miglior gioco, come abbiamo sempre fatto, e come piace al nostro coach giocheremo una palla alla volta. In campionato Padova è riuscita in entrambe le partite a metterci in difficoltà, quindi dovremo affrontarla al meglio. Questa partita sarà anche l’occasione per migliorarci; sono fiducioso che lo faremo sia a livello di squadra sia individualmente. La vittoria della Challenge ci ha compattati ancora di più, siamo una squadra unita ed un gruppo fantastico“.

Probabili formazioni

Allianz Powervolley Milano: Sbertoli – Patry, Kozamernik – Piano, Ishikawa – Urnaut, Pesaresi(L). All. Piazza

Kioene Padova: Tusch – Stern, Vitelli – Volpato, Bottolo – Milan, Danani(L). All. Cuttini

Arbitri: Luciani – Brancati. terzo arbitro: Manzoni.

Diretta TV

La gara delle ore 19.00 sarà visibile in diretta streaming sulla piattaforma Eleven Sports.