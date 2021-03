Cev Cup pallavolo femminile, spettacolo Monza contro il Galatasaray

Cev Cup pallavolo femminile, fa festa Monza nella gara di andata contro le turche del Galatasaray arrivate non al completo. La squadra di Marco Gaspari si è imposta per 3-0 ( 25-23, 25-15, 25-16) facendo un grande passo verso il secondo trofeo continentale per importanza.

Le avversarie sono riuscite a resistere nel primo parziale, poi Orro e compagne hanno allungato regalandosi una grande partita. Tra le brianzole da sottolineare quindi un’ottima prova di tutte le giocatrici orchestrate da una Alessia Orro che sta tornando progressivamente sui propri livelli. Una stagione fino a questo momento davvero esaltante per Monza capace di chiudere la Regular Season al terzo posto, risultato storico per il club, e di mettere una seria ipoteca sulla conquista della Cev Cup.

Servirà ora mantenere alta la concentrazione in vista del ritorno.

Le dichiarazioni post partita di Edina Begic : « Abbiamo giocato davvero bene stasera. Abbiamo spinto con la battuta, con il muro-difesa e sono davvero contenta di questo. Mi dispiace per loro perchè alcuni casi di Covid non gli hanno permesso di essere al completo. Mi auguro che nella finale di ritorno potremo replicare questa bella performance , continuando a fare bene dai nove metri e a muro. Non abbiamo vinto nulla per adesso: dobbiamo preparare il ritorno tra una settimana in Turchia, ripartendo dalle cose che hanno funzionato stasera e puntare a fare nostra questa coppa ».