Champions League pallavolo femminile, sale l’attesa per Busto. Olivotto : « Meglio non fare calcoli »

Champions League pallavolo femminile, sale l’attesa per Busto Arsizio in vista del ritorno della semifinale contro le turche del Vakifbank Istanbul. Le farfalle dopo la vittoria in trasferta al tie-break sognano in grande anche se l’obiettivo è tutt’altro che messo in cassaforte. Quello di sicuro sul quale le ragazze di Marco Musso possono contare è lo spirito e la grinta dimostrati in campo e che hanno consentito di ribaltare un 2-0 iniziale. Non è certo poco in vista del ritorno in casa, si ripartirà da zero e questo si sa, ma se si è riusciti nell’impresa all’andata contro una corazzata data per favorita perchè non provarci ancora?

Che la vittoria sarà da conquistare con i denti lo sanno bene l’allenatore e le protagoniste che scenderanno in campo. Utilissima è stata in questi giorni la possibilità di prendersi una pausa dal campionato visto che le farfalle sono già qualificate per i quarti playoff scudetto, certamente ci sarà stato modo di concentrarsi in vista della gara di mercoledì sera.

Queste le parole della centrale Rossella Olivotto che presenta il match contro il Vakifbank : « Partiamo da 0-0, il risultato dell’andata non ci dà molti vantaggi e in ogni caso meglio non fare calcoli contro squadre forti come il Vakifbank. Sicuramente nella partita di Istanbul, dopo un avvio complicato, abbiamo capito che possiamo giocare alla pari e alla e-work arena dovremo fare ancora meglio: sono sicura infatti che la squadra di Guidetti arriverà in Italia pronta ad aggredirci dal primo minuto per ribaltare la situazione. Noi rimaniamo con i piedi per terra, consapevoli che i giochi sono ancora aperti, ma siamo carichissime e daremo tutte noi stesse per centrare l’obiettivo ».

La partita è in programma mercoledì 24 marzo alle 18 e sarà visibile su Rai Sport + HD, su Sky Sport 1 e su www.eurovolley.tv (pay).