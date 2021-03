Champions League pallavolo femminile, tutto pronto per il ritorno dei quarti: il programma

Champions League pallavolo femminile, tutto pronto per il ritorno dei quarti di finale dopo le gara di andata di settimana scorsa. Conegliano, Busto Arsizio, Novara e Scandicci, queste le quattro rappresentanti della pallavolo italiana che inseguono il sogno del passaggio del turno. Tutte e quattro sono completamente in corsa , la stessa Scandicci sconfitta in casa al tie-break contro la corazzata Conegliano punta all’impresa, ma andiamo con ordine.

Domani alle 19 Novara in casa attende le turche del Fenerbahce dopo la bella vittoria in trasferta per 1-3. Parte dunque da una situazione di vantaggio la squadra di Stefano Lavarini reduce dal ko interno contro Busto Arsizio nell’ultima di Regular Season. Partita dura perchè le turche vorranno ribaltare la situazione di svantaggio ma Chirichella e compagne hanno le carte in regola per puntare in alto. Domani mercoledì 3 marzo alle 20,30 al Palaverde attesissima sfida tra Conegliano e Scandicci. E’ il derby italiano di questo ritorno dei quarti di Champions League, si parte dal successo soffertissimo in cinque set delle pantere in Toscana. Massimo Barbolini mago della Champions League starà lavorando soprattutto sull’aspetto mentale delle proprie ragazze che devono convincersi della possibilità di superare un ostacolo apparentemente insormontabile come quello di Conegliano. Le venete hanno mostrato sangue freddo all’andata, la volontà di proseguire in Champions League è massima.

Chiude il programma la sfida a Istanbul tra l’Eczacibasi e Busto Arsizio in programma giovedì 4 marzo alle 17,30. All’andata le farfalle hanno vinto per 3-1. E’ un momento magico per le ragazze di Marco Musso che domenica scorsa sono riuscite anche ad espugnare un campo difficilissimo come quello di Novara. L’obiettivo è raggiungibile, Gennari e compagne vogliono continuare a sognare.