Coppa Italia pallavolo femminile A1, ecco le regine della Final Four

Coppa Italia pallavolo femminile A1, si sono giocati ieri gli incontri dei quarti di finale che hanno decretato le quattro squadre che voleranno alla Final Four di Rimini. Pronostico della vigilia rispettato, saranno Conegliano , Novara, Monza e Chieri a giocarsi l’ambito trofeo.

Nella sfida del Palaverde le pantere di Conegliano hanno superato le farfalle di Busto Arsizio per 3-1 ( 22-25, 25-18, 25-19, 25-20): erano una di fronte all’altra le due squadre più in forma del momento, a spuntarla le ragazze di Daniele Santarelli che ancora una volta hanno dimostrato il loro valore, Egonu monumentale segna 42 punti con il 68% in attacco. Un record da incorniciare.

Novara ha superato in casa Firenze 3-0 ( 31-29, 25-16, 25-21), le toscane hanno lottato nel primo set poi le piemontesi hanno allungato. Chieri in casa contro Trento ha confermato l’ottima stagione, si è imposta 3-0 ( 25-17, 25-18, 25-23) e si è tolta la grandissima soddisfazione di giocarsi la fase finale della competizione con le grandi del nostro campionato.

Ad aver staccato il pass per Rimini è anche Monza che in casa ha superato Scandicci 3-1 ( 25-23, 23-25, 25-22, 25-18).

Sabato le semifinali , Conegliano alle 18 affronterà Monza mentre alle 20,30 in programma il derby tra Novara e Chieri.

Lo spettacolo è assicurato in questa Final Four di Rimini e scopriremo chi tra le quattro regine alzerà al cielo l’ambito trofeo.