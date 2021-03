Coppa Italia volley femminile A1, in finale la super sfida Conegliano-Novara

Coppa Italia volley femminile A1, in finale ci sarà la super sfida Conegliano-Novara. Nelle semifinali di ieri a Rimini le pantere hanno superato Monza per 3-1 (25-17, 26-28, 25-14, 25-20) mentre le ragazze di coach Stefano Lavarini hanno vinto il derby contro Chieri 3-1 (25-21, 25-20, 20-25, 26-24). Oggi dunque alle 18 il super classico, una di fronte all’altra le eterne rivali che si sono spartite in Italia e in Europa i trofei negli ultimi anni.

Una super sfida che sarà l’antipasto anche della semifinale di Champions League, le strade dunque si intrecciano tra Veneto e Piemonte, due delle assolute protagoniste del volley rosa in Italia che anno dopo hanno aumentano il proprio livello.

Conegliano parte con i favori del pronostico, fa davvero impressione il cammino in questa stagione delle ragazze di Daniele Santarelli che hanno sempre vinto. Non fosse per la presenza di questa corazzata, probabilmente i riflettori quest’anno sarebbero puntati proprio su Novara. Per le piemontesi ora la prova del nove, si scoprirà se per davvero Chirichella e compagne potranno impensierire Conegliano.

Prima di pensare alla Champions League ci sarà dunque l’importantissima tappa di oggi, questa finale di Coppa Italia volley femminile A1 che promette spettacolo. L’in bocca al lupo va a queste due splendide squadre che tante emozioni hanno regalato ai propri tifosi e a tutti gli appassionati di pallavolo.