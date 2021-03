Coppa Italia volley femminile A1, oggi le due semifinali

Coppa Italia volley femminile A1, tutto pronto per la Final Four di Rimini e oggi ci saranno le due semifinali. Alle 18 in programma Conegliano-Monza, le pantere partono con tutti i favori del pronostico dopo una stagione fino ad ora esaltante ma Monza sta facendo altrettanto bene, le ragazze di coach Marco Gaspari hanno centrato uno storico terzo piazzamento in Regular Season e raggiunto la finale di Coppa Cev. Ora un altro importante obiettivo per entrambe, la partita promette spettacolo e ci regalerà la prima finalista di questa Coppa Italia volley femminile A1 2020/21.

A seguire con inizio alle 20,30 il derby piemontese tra Novara e Chieri. Partita tutta da seguire anche in questo caso, le ragazze di Stefano Lavarini seconde in Regular Season stanno per entrare in una fase caldissima di stagione: Coppa Italia, semifinale di Champions League, playoff scudetto. Fino ad oggi il percorso è stato esaltante e Chirichella e compagne non vogliono fermarsi.

Dall’altra parte della rete una sorprendente Chieri che ha fatto benissimo e questa sera promette battaglia. La squadra di coach Bregoli non ha di fronte a sè un impegno semplice oggi ma il gruppo ha dimostrato in molte occasioni grinta e fiducia nei propri mezzi, quindi il risultato sarà tutt’altro che scontato.