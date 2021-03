Pallavolo femminile A1, due positivi nello staff di Monza, il comunicato del club

Pallavolo femminile A1, domani lunedì 29 marzo è in programma gara 1 dei quarti playoff scudetto tra Monza e Chieri. La società brianzola ha dato oggi comunicazione della positività al Covid-19 di due membri dello staff spiegando nel dettaglio la situazione e specificando che la gara di domani si svolgerà regolarmente, questo il comunicato del club : « Il Consorzio Vero Volley comunica che in relazione alla partita dei Quarti di Finale dei Play Off di serie A1 femminile tra Saugella Monza e Reale Mutua Fenera Chieri , in programma lunedì 29 marzo alle ore 18, presso l’Arena di Monza, il gruppo squadra della Saugella Monza lo scorso 26 marzo si è sottoposto a tampone antigenico rapido Covid-19.

A seguito dell’esecuzione dei controllo, due membri dello staff sono risultati positivi. Di conseguenza, l’attività sportiva è stata sospesa, i membri del gruppo squadra sono stati posti in isolamento e, sabato 27 marzo, il gruppo squadra è stato sottoposto a tampone molecolare Covid-19. A seguito dell’esecuzione del secondo test è stata confermata la positività dei due membri dello Staff, che restano in isolamento, oltre che la negatività di tutti gli altri componenti, giocatrici e Staff, del gruppo squadra.

Come previsto dal protocollo , gli allenamenti sono ripresi nella giornata di oggi per tutti gli altri membri della squadra e la gara, in programma domani, si svolgerà regolarmente ».