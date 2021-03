Pallavolo femminile A1, ecco le squadre che volano ai quarti playoff scudetto

Pallavolo femminile A1, si sono giocate ieri mercoledì 24 marzo le gare di ritorno degli ottavi playoff scudetto. Scopriamo le squadre che volano ai quarti . Perugia conferma il grande momento riuscendo ad espugnare Cuneo 0-3 ( 18-25, 17-25, 11-25) e bissando la vittoria dell’andata nella quale le piemontesi erano riuscite a strappare almeno un set. Alla squadra di coach Pistola serviva una vittoria da tre punti per andare al golden set ma la vittoria delle umbre è stata perentoria. Perugia vola dunque ai quarti dove affronterà Novara .

Scandicci in casa ha superato Bergamo per 3-0 ( 25-16, 25-13, 25-20) dopo lo 0-3 dell’andata, ora per le ragazze di coach Massimo Barbolini il quarto di finale contro Busto Arsizio che si sta leccando le ferite per l’uscita dalla semifinale di Champions League contro il Vakifbank Istanbul.

Bellissima partita nell’altro ottavo di finale tra la Delta Despar Trentino e Il Bisonte Firenze. Le toscane partivano dal 3-1 casalingo. Grandissima partenza delle ragazze di Matteo Bertini che si sono portate sul 2-0. A quel punto la paura per il golden set si è concretizzata tra le giocatrici di Marco Mencarelli che però hanno saputo reagire, hanno portato il match in parità staccando dunque il biglietto per i quarti e hanno concluso la sfida vincendo anche il quinto set (27-25, 27-25, 22-25, 21-25, 12-15).

Gli applausi vanno fatti sia a Trento per essere riuscita a riaprire le sorti di questo ottavo sia per Firenze che ha mantenuto calma e lucidità in un momento delicato. Ora per le toscane sfida contro la corazzata Conegliano.

Ricordiamo che l’ottavo di finale Casalmaggiore-Chieri non si è giocato per le positività al Covid tra le lombarde.

Gara 1 dei quarti playoff scudetto che si giocheranno al meglio delle tre è in programma nel week end del 27 e 28 marzo. Gara 1 ed eventuale gara 3 in casa della squadra con miglior piazzamento in Regular Season.