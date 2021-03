Pallavolo femminile A1, emergenza Covid, l’aggiornamento di Casalmaggiore

Pallavolo femminile A1, l’emergenza Covid purtroppo non dà tregua mentre si sta cercando di uscire definitivamente dalla pandemia con la campagna di vaccinazione. Il mondo della pallavolo, e di tutto lo sport, ha dovuto e sta facendo purtroppo i conti con i casi che si registrano e che stanno naturalmente pesantemente condizionando i vari campionati. Nella pallavolo recente è stato il caso della rinuncia a scendere in campo nella semifinale di Coppa Italia di A2 da parte di Vallefoglia per i casi Covid della propria squadra contro Macerata. Nel corso della stagione lungo l’elenco delle squadre che sono state colpite.

L’ultimo caso è stato quello dei casi di positività a Casalmaggiore che quindi si è trovata costretta al rinvio della gara di andata e ritorno degli ottavi playoff scudetto di A1 contro Chieri. E’ arrivato ora un aggiornamento sulla situazione della società lombarda , questa la nota comparsa sul sito di Casalmaggiore oggi martedì 23 marzo : « I tamponi eseguiti ieri al Nucleo Squadra della VBC èpiù Casalmaggiore per lo meno una piccola buona notizia l’hanno data: una delle 7 atlete positive al Covid si è negativizzata. Pertanto restano col virus 6 atlete e tre componenti lo staff tecnico. L’ATS Valpadana ha disposto il prolungamento della quarantena fino al 30 marzo. Pertanto gli allenamenti restano sospesi ».