Pallavolo femminile A1, gli “Amici delle Farfalle” hanno votato la miglior giocatrice della stagione di Busto

Pallavolo femminile A1, è una giornata importante quella di oggi per Busto Arsizio che si appresta a vivere l’esordio nell’avventura dei playoff scudetto . Avversarie in gara 1 dei quarti le toscane di Scandicci allenate da coach Massimo Barbolini.

Nel frattempo gli “Amici delle Farfalle” hanno premiato come miglior farfalla della stagione la capitana Alessia Gennari nella speranza che le proprie beniamine possano continuare quanto di grande fatto fino a questo momento nell’ultima parte di stagione.

Certamente per la capitana Alessia Gennari una grande soddisfazione e il giusto premio dopo una stagione davvero molto complicata ma che ha regalato al club anche grandi gioie.

Recentissima purtroppo la delusione per l’uscita in Champions League nella semifinale contro le turche del Vakifbank Istanbul dopo la straordinaria vittoria ottenuta in trasferta al tie-break.

Al di là del risultato che inevitabilmente ha lasciato tanta amarezza, la stagione fino a questo momento delle farfalle è da applausi e questo è stato riconosciuto anche dai tifosi che hanno saputo apprezzare soprattutto lo spirito combattivo con il quale il gruppo si è saputo rialzare dopo le difficoltà di inizio campionato.

L’emergenza Covid, il cambio in panchina, i risultati poco esaltanti. Poi un’incredibile rimonta che ha portato al quarto posto in Regular Season e alla semifinale di Champions.

Per Alessia Gennari, giocatrice dalla grande grinta e leader in campo certamente la grande soddisfazione per aver ricevuto dai propri tifosi questo importante riconoscimento.