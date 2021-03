Playoff pallavolo femminile A1, i risultati delle gare di andata degli ottavi

Pallavolo femminile A1, si sono giocati nel week end gli incontri di andata degli ottavi playoff scudetto, vediamo nel dettaglio i risultati.

Nella partita giocata ieri sabato 20 marzo, Perugia in casa ha superato Cuneo 3-1 ( 27-25, 22-25, 25-21, 25-17). Bella prova per le ragazze di Davide Mazzanti che hanno confermato l’ottimo momento di forma e risultati. Servirà a Cuneo in vista del ritorno una prova decisamente diversa.

Nelle partite della domenica una ritrovata Firenze ha offerto una brillante prestazione che le è valsa il successo casalingo contro la Delta Despar Trentino . Le toscane si sono imposte per 3-1 ( 25-23, 25-21, 27-29, 25-21) e guardano con fiducia al ritorno a Trento. Le ragazze di Matteo Bertini si erano illuse di aver riaperto il match nel terzo set vinto ai vantaggi ma in questa gara di andata degli ottavi playoff scudetto Firenze nel complesso è risultata più grintosa.

Scandicci è riuscita ad espugnare il campo di Bergamo per 0-3 ( 18-25, 17-25, 23-25). Prova di carattere per le ragazze di Massimo Barbolini che erano state “strigliate” dal proprio coach per il finale di Regular Season che aveva compromesso il quarto posto. Sembra che Malinov e compagne oggi abbiano risposto presente.

In questo turno di andata degli ottavi playoff scudetto non sono scese in campo Chieri e Casalmaggiore per i casi di positività al Covid-19 tra le lombarde.

Le gare di ritorno , a parte appunto la sfida tra Chieri e Casalmaggiore, sono in programma mercoledì 24 marzo.