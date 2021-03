Pallavolo femminile A1, i risultati di gara 1 dei quarti playoff scudetto

Pallavolo femminile A1, si sono giocate ieri sabato 27 marzo le prime sfide valide per gara 1 dei quarti playoff scudetto. Ricordando che lunedì si giocherà Monza-Chieri e oggi domenica 28 marzo Busto Arsizio-Scandicci, gli occhi ieri erano puntati su due delle big del nostro torneo, Conegliano e Novara.

I pronostici sono stati rispettati. Al Palaverde le pantere hanno superato Firenze 3-0 ( 25-15, 25-17, 29-27) soffrendo un po’ solamente nel terzo parziale. Da applausi la prova della centrale De Kruijf autrice di 16 punti con il 72 % in attacco e il titolo conquistato di Mvp. Per Firenze si sapeva dell’impresa proibitiva contro Conegliano che quest’anno sta battendo tutti i record, ci sarà modo ora di rifarsi in gara 2 provando magari a dare maggiore fastidio ad Egonu e compagne.

Nell’altro quarto di finale in casa Novara ha superato Perugia per 3-1 (18-25, 25-22, 25-20, 25-17) facendo un passo importante verso il passaggio del turno. La partita non si era certo messa bene per le ragazze di Stefano Lavarini che erano andate sotto nel primo set 18-25. La reazione è arrivata puntuale e il match è stato rimesso sui giusti binari. Forse nell’approccio alla gara c’erano ancora le scorie della delusione della semifinale di Champions da smaltire.

Rispettati dunque i pronostici della vigilia, scopriremo tra oggi e domani gli altri risultati di gara 1 dei quarti playoff scudetto.