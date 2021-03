Pallavolo femminile A1, il programma dei recuperi del week end

Finita domenica scorsa la Regular Season, si procede con i recuperi che completeranno il quadro e si disputeranno tra oggi sabato 6 marzo e domani domenica 7 marzo.

Ricordiamo che questa stagione ha già dato il primo importante verdetto: Brescia è retrocessa in serie A2 e quindi inutile ai fini della classifica per le leonesse sarà la trasferta a Firenze in programma domani alle 17,30. Comunque le ragazze di coach Stefano Micoli ci tengono a chiudere bene questa difficile stagione che , causa le troppe sconfitte al tie-break, le ha condannate alla retrocessione. Per Firenze occasione di risalire la classifica.

Trento reduce dalla bella vittoria al tie-break in settimana nel recupero a Bergamo cerca punti per un miglior piazzamento in chiave play off scudetto. Le ragazze di Matteo Bertini in campo a Perugia domani domenica 7 marzo alle 17. Anche per le ragazze di Davide Mazzanti la possibilità di scavalcare in classifica Bergamo.

Sempre domenica alle 17 Scandicci in casa attende Monza. Due sentimenti contrastanti in campo, le toscane sono fresche di eliminazione in Champions League contro Conegliano mentre le brianzole hanno centrato la finalissima di Cev Cup dove affronteranno le turche del Galatasaray.

Sulle ali dell’entusiasmo anche Busto Arsizio che ha superato l’ostacolo Eczacibasi volando in semifinale di Champions League. Le ragazze di Marco Musso attese oggi alle 18 dalla trasferta a Casalmaggiore.

Questa la classifica in attesa dei recuperi del week end :

Conegliano 72, Novara 55, Monza 51, Scandicci 45, Chieri 44, Busto Arsizio 42, Cuneo 25, Trento 24, Firenze 22, Casalmaggiore 22, Bergamo 21, Perugia 19, Brescia 14.