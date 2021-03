Pallavolo femminile A1, Musso commenta la grande vittoria di Busto a Novara

Pallavolo femminile A1, ancora una grande prova quella offerta dalle farfalle di Busto Arsizio nella vittoria ottenuta ieri in trasferta a Novara per 1-3 nell’ultima giornata di Regular Season. 26 i punti di Gray, 19 di Mingardi, 14 di Gennari: è una squadra che gioca alla grande Busto da diverse partite a questa parte e la cosa più importante è che questa costanza di risultati si sia raggiunta nella fase più importante dell’anno.

Bisognerà continuare su questo passo anche perchè arrivano ora degli appuntamenti importantissimi, il primo della lista il ritorno dei quarti di Champions League in Turchia dopo la vittoria per 3-1 in casa contro l‘Eczacibasi.

La vittoria di ieri su un campo difficilissimo come quello di Novara non può che far ben sperare in vista della sfida di Istanbul.

Queste le parole dell’allenatore di Busto Arsizio Marco Musso : ” Per noi era una partita importante per dare continuità a quello che stiamo facendo e per farci mantenere ritmo alto in vista di giovedì. E’ stata gara vera da entrambe le parti; al di là dei punti importanti per la classifica l’aspetto fondamentale è aver tenuto il passo di Novara , che non ha mai perso ritmo, soprattutto nel terzo set in cui ci ha messo in grossa difficoltà . Dobbiamo sempre tenere l’asticella alta”.