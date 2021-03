Pallavolo femminile A1, si parte coi playoff scudetto: il programma completo

Pallavolo femminile A1, dopo la parentesi delle Coppe che ha visto la scorsa domenica Conegliano alzare al cielo la Coppa Italia nella finale contro Novara e in settimana svolgersi le semifinali di Champions League con le vittorie nelle gare di andata sempre delle pantere su Novara e di Busto Arsizio ad Istanbul contro il Vakifbank , è tempo dei playoff scudetto.

Si comincia dunque con il primo turno, gli ottavi di finale in gara di andata e ritorno ai quali hanno avuto accesso le squadre classificatesi dal quinto al dodicesimo posto.

Le gare di andata saranno nel week end del 20 e 21 marzo, il ritorno mercoledì 24 marzo .

Andiamo con ordine presentando le gare dell’andata di questi ottavi di finale playoff scudetto. La sfida Casalmaggiore-Chieri è stata rinviata a data da destinarsi per i casi di positività al Covid nella squadra di Casalmaggiore.

Oggi sabato 20 marzo alle 17 si comincia con Perugia-Cuneo. Le umbre guidate dal ct della Nazionale pallavolo femminile Davide Mazzanti hanno fatto un grande finale di stagione regolare che le ha portate alla salvezza prima, e a scavalcare posizioni in classifica dopo. Partita dal pronostico difficile.

Tutte le altre partite di questa andata degli ottavi play off scudetto si giocheranno domani domenica 21 marzo alle 17.

Bergamo in casa attende Scandicci. Le toscane hanno sprecato nelle ultime giornate la possibilità di arrivare quarte evitando il primo turno dei playoff, vietato sbagliare ora contro Bergamo che però, in attesa di scoprire il proprio futuro, promette battaglia.

Nell’altra sfida Firenze in casa attende Trento. Le toscane hanno la possibilità di riscattarsi dopo un finale di Regular Season al di sotto delle aspettative ma il compito contro Trento non sarà facile. Le ragazze di Matteo Bertini, dopo le difficoltà per il lungo stop causa Covid, si sono avvicinate ai livelli della prima parte di stagione.