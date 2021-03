Pallavolo femminile A1, una grande Busto anche a Casalmaggiore

Pallavolo femminile A1, una grande Busto anche contro Casalmaggiore ieri in uno degli ultimi recuperi prima dell’inizio dei playoff . Le farfalle hanno chiuso infatti la stagione regolare vincendo a Cremona 1-3 ( 22-25, 25-23, 20-25, 19-25) e salendo momentaneamente al quarto posto. Se Scandicci oggi impegnata contro Monza non dovesse fare punti questa posizione verrebbe confermata altrimenti le ragazze di Marco Musso chiuderebbero quinte.

Un momento a dir poco magico per Gennari e compagne che solo giovedì scorso si erano rese protagoniste della vittoria in trasferta contro l’Eczacibasi nel ritorno dei quarti di Champions League.

Le farfalle si presentavano dunque al match sulle ali dell’entusiasmo dopo aver raggiunto l’obiettivo prestigioso di essere tra le prime quattro d’Europa.

Sembra lontanissimo l’inizio di stagione complicato delle lombarde costrette a vivere da vicino l’emergenza Covid e a fare i conti con continui stop and go. Ora da diverse partite a questa parte la squadra sembra aver trovato il giusto equilibrio in campo e fuori dal campo. Quello che traspare infatti è un grande spirito di squadra che si traduce in ottimi risultati.

Le farfalle sembra proprio non vogliano più fermarsi, dove potranno arrivare è uno dei temi più interessanti del momento.

Intanto vanno fatti ancora una volta i complimenti a Busto mentre Casalmaggiore ha confermato il momento tutt’altro che brillante. La squadra di coach Carlo Parisi dovrà lavorare tanto in vista dei play off scudetto.