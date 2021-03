Pallavolo&Covid: 8 positivi a Casalmaggiore, nessun nuovo contagiato nella Lube

Comunicato ufficiale della VBC èpiù Casalmaggiore pubblicato sulla loro pagina facebook:

COVID: 8 POSITIVI NELLA VBC CASALMAGGIORE

“Al termine della regular season il Covid ha colpito anche la VBC épiù Casalmaggiore. A inizio settimana 24 persone del Nucleo Squadra sono state sottoposte a tamponi molecolari che hanno evidenziato 8 positività: 5 atlete, 2 componenti dello staff tecnico e 1 dirigente. Giovedì sarà effettuato un nuovo tampone e le atlete negative torneranno in palestra ad allenarsi. Nel frattempo sono state sospese tutte le sedute di allenamento. I positivi sono in quarantena mentre il resto della squadra è stata invitato a tenere un isolamento responsabile. Tutti i positivi sono asintomatici o con lievi manifestazioni e sono seguiti dal dottor Graziano Sassarini.”

A questo punto non ci rimane che fare gli auguri di pronta guarigione alle otto persone risultate positive e resteremo in attesa dei risultati dei nuovi tamponi, fissati dalla società per giovedì prossimo, per capire meglio quale sarà il futuro prossimo, sportivamente parlando, del team di Casalmaggiore.

LUBE VOLLEY – NESSUN NUOVO CONTAGIATO

Situazione più tranquilla, per quanto riguarda il massimo campionato maschile, in casa Lube: dagli accertamenti eseguiti non sono risultati nuovi casi di positività al Covid. I ragazzi di Coach Chicco Blengini comunque continueranno ad essere costantemente monitorati.