Quarti play off scudetto pallavolo femminile, Santarelli carica le pantere

Quarti playoff scudetto pallavolo femminile, è tutto pronto per gara 1 tra Conegliano e Firenze che scenderanno in campo domani sabato 27 marzo alle 17,30 al Palaverde. Si gioca al meglio delle 3 gare con primo ed eventuale terzo match in casa della squadra con miglior piazzamento in Regular Season . Inutile dire che le pantere partono favoritissime anche se Firenze è riuscita ad eliminare nel primo turno una squadra tutt’altro che semplice da affrontare come la Delta Despar Trentino.

Un percorso straordinario quello fatto fino ad ora da Egonu e compagne che certo non vogliono fermarsi. Un mese importantissimo che porterà poi alla Superfinal di Verona in Champions League contro il Vakifbank Istanbul.

LE DICHIARAZIONI

Ecco le parole di coach Daniele Santarelli : « La squadra ha il morale alto dopo la semifinale di Champions, ora il focus è tutto sui playoff che ci teniamo ad iniziare bene, sarà un mese decisivo per il campionato , sappiamo bene che da domani si comincia da zero. L’obiettivo è inaugurare la post season nel migliore dei modi contro una squadra ostica come Il Bisonte Firenze. Le nostre avversarie non sono facili da affrontare, hanno un gioco veloce, attaccanti giovani che se in giornata sono difficili da fermare e anche alternative della panchina. Dopo aver passato bene il primo turno verranno al Palaverde leggere, vorranno dare tutto per stupire, starà a noi non concedere spazio e fiducia a Il Bisonte in questa gara 1. Le abbiamo già affrontate due volte quest’anno, nella prima in trasferta abbiamo fatto fatica non giocando di certo la nostra miglior pallavolo, nella seconda siamo invece state più regolari e ci furono meno problemi nel vincere la partita. Domani dovremo giocare ordinate e precise come sappiamo fare, per non complicarci la vita e correre rischi, consapevoli delle qualità delle nostre avversarie ».