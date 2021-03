Quarti playoff pallavolo femminile A1, Busto va ko a Scandicci, le toscane volano in semifinale

Quarti playoff scudetto pallavolo femminile A1, era uno degli scontri più attesi quello tra Scandicci e Busto Arsizio che avevano chiuso la stagione regolare rispettivamente al quinto e quarto posto. Questa sera in gara 2 è stato il tie-break come era successo in gara 1 a decretare la vittoria. A spuntarla è stata ancora una volta Scandicci che dunque festeggia l’accesso in semifinale dove incontrerà la corazzata Conegliano. Si interrompe invece il percorso delle farfalle che in dieci giorni si sono viste sfumare il sogno di una stagione tra eliminazione in Champions League e nei playoff.

Cinque set hanno deciso questa sfida ( 22-25, 25-21, 25-22, 22-25, 15-7) durante la quale si è visto un sostanziale equilibrio ma Busto è crollata sul più bello, il tie-break è stato letteralmente dominato dalle padrone di casa che dal 4-2 grazie al muro di Vasileva sono volate fino all’11-3. Una reazione di orgoglio da parte di Gennari e compagne c’è stata ma ormai la partita era compromessa, l’attacco out di Gray ha chiuso il match e la serie.

Tra le fila di Scandicci da applausi la prova di Stysiak (26 punti) e di Vasileva (16 punti), per Busto da registrare i 24 punti di Gray.

Scandicci ha meritato nel complesso il passaggio del turno contro Busto che probabilmente poteva fare qualcosa di più. Alcuni cali verificatisi in questo quarto playoff scudetto sono risultati fatali, comunque vanno fatti i complimenti a una squadra che in una stagione densa di difficoltà le ha viste arrivare in semifinale di Champions e a lottare e cedere solamente al tie-break contro una Scandicci in netta ripresa rispetto al finale di stagione.

Scandicci-Busto Arsizio 3-2 ( 22-25, 25-21, 25-22, 22-25, 15-7).

Scandicci : Stisyak 24, Malinov 5, Popovic 10, Pietrini 13, Merlo (L), Lubian 10, Carocci (L), Cecconello, Samadan, Drewniok, Vasileva 16, Bosetti, Courtney, Camera ALL: Barrbolini

Busto Arsizio : Poulter 2, Olivotto 7, Gennari 13, Bonelli, Gray 24, Leonardi (L), Mingardi 17, Piccinini, Cucco (L), Stevanovic 14, Escamilla, Bulovic, Herrera Blanco 3