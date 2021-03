Quarti playoff scudetto pallavolo femminile, Conegliano oggi a Firenze per volare in semifinale

Quarti playoff scudetto pallavolo femminile, Conegliano sarà impegnata oggi martedì 30 marzo in trasferta a Firenze , per la precisone al palazzetto di Scandicci, con inizio alle 20,30 e diretta su Rai Sport+ HD nella gara 2.

Sfida decisiva perchè in caso di vittoria le pantere voleranno in semifinale. Gara 1 sabato scorso al Palalaverde ha visto le ragazze di coach Daniele Santarelli imporsi nettamente per 3-0 rispettando tutti i pronostici della vigilia. Firenze oggi vorrà togliersi la soddisfazione di provare a creare qualche grattacapo ad una corazzata che in questa stagione , lungo il proprio percorso, non ha trovato alcuna resistenza. Chiaro che quindi risulta difficile poter immaginare di impensierire Egonu e compagne, Firenze è però squadra grintosa che ci vorrà provare.

Questa sera Daniele Santarelli avrà la squadra al completo, ci si appresta a vivere un mese importantissimo con la finale di Champions League a Verona il 1 maggio.

Straordinario quanto fatto fino ad ora dalle pantere consapevoli però che nulla è stato ancora conquistato. La volontà è quella di completare il percorso con una splendida doppietta dopo la conquista di Supercoppa italiana e Coppa Italia. Salire sul gradino più alto del podio in Italia e in Europa un sogno per il club e tutti i tifosi costretti a vivere le emozioni da lontano.

Intanto si comincia questa sera con gara 2 dei quarti playoff scudetto, Firenze-Conegliano certamente una sfida da non perdere.