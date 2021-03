Quarti playoff scudetto pallavolo femminile, l’emozione di Chieri pronta al debutto

Quarti playoff scudetto pallavolo femminile, dopo le vittorie in gara 1 di Novara , Conegliano e Scandicci rispettivamente contro Perugia, Firenze e Busto Arsizio, si completerà il quadro con la partita tra Monza e Chieri. Grande emozione per le piemontesi pronte al debutto dopo il passaggio degli ottavi a tavolino per l’impossibilità causa Covid di Casalmaggiore a scendere in campo.

Chieri torna dunque sul taraflex oggi lunedì 29 marzo alle 18 in Brianza pronta a dimostrare e confermare in campo quanto di buono fatto in questa stagione. L’impegno è di quelli difficili perchè Monza si è resa protagonista fino ad ora di un grandissimo campionato impreziosito dalla vittoria della Cev Cup contro le turche del Galatasaray.

Di ieri il comunicato del club lombardo della positività al Covid di due membri dello staff, i tamponi fatti hanno riscontrato la negatività di tutti gli altri componenti, la partita dunque si svolgerà regolarmente. Le brianzole, lo dicevamo, hanno fatto una stagione fantastica caratterizzata oltre che dalla vittoria in Europa dal terzo posto in Regular Season, miglior risultato di sempre.

Chieri è però squadra tosta che ha messo in difficoltà tante squadre, il match quindi sarà molto interessante anche perchè la posta in palio è molto alta, la semifinale playoff scudetto.