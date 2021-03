Quarti playoff scudetto pallavolo femminile, Novara non può sbagliare

Quarti playoff scudetto pallavolo femminile, oggi sabato 27 marzo alle 20,30 Novara affronta in casa Perugia in gara 1 . Le piemontesi non possono sbagliare dopo la brutta semifinale di Champions League pallavolo femminile contro Conegliano. Non è piaciuto nell’ambiente l’approccio al match di ritorno al Palaverde, impresa proibitiva se si pensa all’andata persa 0-3 quella di ribaltare il risultato, ci si aspettava però maggiore grinta e spirito combattivo. Ora l’occasione di voltare pagina in un quarto di finale che dovrà essere affrontato con il massimo dell’impegno visto che dall’altra parte della rete ci sarà una delle squadre più in forma del momento, il Perugia di Davide Mazzanti che nel primo turno ha eliminato Cuneo.

Nel suo insieme è stata fino a questo momento positiva la stagione delle piemontesi se si guarda complessivamente ai risultati ma all’interno di questo trend ci sono da registrare le cinque sconfitte su cinque partite contro Conegliano tra campionato, Coppa Italia e Champions League.

Analizzando il dato si evince un gap ancora lontano dall’essere colmato con le pantere che hanno dominato il confronto.

Quella con Perugia sarà una sfida che per Novara sarà molto importante: oltre ad avere naturalmente l’obiettivo di passare il turno, le ragazze di Lavarini dovranno ritrovare il sapore della vittoria e riacquisire fiducia in vista dei successivi impegni.

Perugia non ha nulla da perdere, il gruppo guidato da Davide Mazzanti può ritenersi già ampiamente soddisfatto e si sa che quando una squadra gioca libera mentalmente tutto può succedere.