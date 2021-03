Quarti playoff scudetto pallavolo femminile, oggi il big match Busto Arsizio-Scandicci

Certamente una delle sfide più interessanti nei quarti playoff scudetto sarà quella tra Busto Arsizio e Scandicci che scendono oggi in campo alle 17. Le farfalle giocheranno in casa , anche se a porte chiuse, per questa gara 1 che si apre a un pronostico non facile. Le ragazze di Marco Musso sono reduci dalla grande delusione della semifinale di Champions League persa contro il Vakifbank Istanbul quando si era riuscite nell’impresa di vincere al tie-break la gara di andata in Turchia. Difficile sapere in anticipo se ci saranno delle ripercussioni, la cosa certa è che bisognerà mantenere alta la guardia contro Scandicci che potrebbe essere la mina vagante di questi playoff. Si perchè le toscane guidate da un allenatore espertissimo di gare di alto livello come Massimo Barbolini si è resa protagonista di acuti importanti in questa stagione, vedi l’andata dei quarti in Champions League contro Conegliano. Malinov e compagne sono state le uniche ad andare vicinissime alla vittoria contro le pantere. Il rovescio della medaglia è costituito da diversi passaggi a vuoto che si sono verificati, l’ultimo in ordine cronologico l’aver sprecato il quarto posto in Regular Season. Quella delusione sembra però ora dimenticata, le toscane hanno brillantemente passato il turno contro Bergamo.

Partita dal difficile pronostico dunque quella tra Busto Arsizio e Scandicci, non resta che vedere chi la spunterà in questa gara 1.