Quarti playoff scudetto pallavolo femminile, tutto liscio in gara 1 per Monza contro Chieri

Quarti playoff scudetto pallavolo femminile, si è giocata ieri pomeriggio in Brianza gara 1 tra Monza e Chieri. Le ragazze di Marco Gaspari assente ieri e sostituito da Parazzoli, si sono imposte con un netto 3-0 ( 25-22, 25-20, 25-18) che le proietta con fiducia verso gara 2 in Piemonte. Basta un’altra vittoria a Orro e compagne per volare in semifinale.

Grandissima protagonista della sfida la centrale Anna Danesi MVP con 15 punti e 6 muri personali ispirata in attacco dalla palleggiatrice Alessia Orro tornata su altissimi livelli nell’ultimo mese dopo l’infortunio muscolare.

Chieri ha provato ad opporre resistenza nel primo set poi si è dovuta inchinare al gioco delle brianzole. Le piemontesi avranno ora la possibilità in gara 2 di allungare la serie e tornare in Brianza, in molte occasioni la squadra di coach Bregoli ha dimostrato grinta e carattere , quindi che questo quarto di finale sia già deciso non si può dire. Una cosa però è certa, Monza sta facendo una delle più belle stagioni di sempre, la recente conquista della Coppa Cev ne è la testimonianza come il fatto di aver chiuso da terza forza del campionato la Regular Season.

Il fascino dei playoff scudetto si sta confermando anche in questa stagione, ci sarà una squadra in grado di impensierire la corazzata Conegliano ?