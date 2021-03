Quarti scudetto playoff pallavolo femminile, le farfalle ripartono, Musso : « Non vogliamo fermarci proprio adesso »

Pallavolo femminile A1, domenica 28 marzo alle 17 scenderanno in campo le farfalle di Busto Arsizio e Scandicci per gara 1 dei quarti dei playoff scudetto. Si gioca al meglio delle tre con prima ed eventuale terza partita in casa della squadra con miglior piazzamento in classifica, in questo caso ad avere il vantaggio del fattore campo, anche se si gioca senza pubblico, sarà Busto.

Le squadre arrivano a questa sfida con spirito diverso. Le toscane hanno superato il primo turno eliminando Bergamo e sono in ripresa dopo la brutta parte finale di Regular Season che era costata il quarto posto. Non è stata invece una settimana felice per Busto Arsizio letteralmente travolta dal Vakifbank nel ritorno della semifinale di Champions League .

Avrà lasciato qualche scoria questo passo falso che ha generato tanta amarezza dopo la vittoria in Turchia dell’andata e il sogno della Superfinal che si stava coltivando ? Lo scopriremo domenica, una cosa è certa, le farfalle hanno fatto comunque un percorso straordinario e ne è consapevole l’allenatore che sta cercando di caricare l’ambiente.

Queste le parole dell’allenatore delle farfalle Marco Musso : « Dobbiamo affrontare i playoff carichi perchè ci sono obiettivi grossi anche lì, non dobbiamo porci limiti ma pensare di andare avanti il più possibile. Scandicci è una squadra che conosciamo molto bene , sarà una sfida difficile, ma noi dobbiamo continuare il nostro percorso: non c’è niente da resettare dopo la Champions, perchè comunque ci stiamo allenando molto bene e non vogliamo fermarci proprio adesso ».