Volley: Saugella Monza vs Galatasaray in diretta streaming 16/3

E’ tempo di finale per la CEV Cup, dove la Saugella Vero Volley Monza dovrà affrontare le agguerrite turche del Galatasaray HDI Istanbul.

La gara di andata, che si giocherà in casa della Saugella, è prevista per oggi 16 marzo alle ore 18.

Niente diretta TV ma più opzioni per la diretta streaming

Per questo match non è prevista una diretta televisiva, ma Mediaset ha garantito la copertura in streaming su sportmediaset.it e, per chi l’ha scaricata sul proprio smartphone, anche attraverso l’app “SportMediaset”. Seguendo attraverso questi canali si potrà ascoltare la telecronaca affidata a Rodolfo Palermo e a Giacomo Magnani.

In alternativa si potrà seguire questa finale di andata anche sul canale youtube ufficiale della società “Vero Volley Monza”.

Il comunicato ufficiale della Vero Volley

“Tifosi della Saugella Monza, allacciate le cinture! Martedì 16 marzo è il grande giorno della finale di andata della CEV Cup 2021: alle ore 18 la squadra guidata da Gaspari scende in campo contro le turche del Galatasaray Istanbul all’Arena di Monza.

La gara sarà visibile in diretta gratuitamente su sportmediaset.mediaset.it e sul canale YouTube del Consorzio Vero Volley, oltre che su Eurovolley.tv. Si tratta della seconda finale europea della storia della Saugella Monza, dopo quella del 2019 in Challenge Cup.

Heyrman e compagne saranno impegnate nella decisiva finale di ritorno martedì 23 marzo alle 18 (ora italiana) al Burhan Felek Spor Salonu di Istanbul“