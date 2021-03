Volley, Sir Perugia: secondo atto contro Monza

PERUGIA – È tempo di gara 2 per la Sir Safety Conad Perugia.

Dopo l’ultima seduta di stamattina al PalaBarton, nel primo pomeriggio la squadra parte alla volta di Monza dove domani, con fischio d’inizio alle ore 18:00 e diretta web su Eleven Sports, i Block Devils sfidano per il secondo atto della serie di semifinale playoff i padroni di casa del Vero Volley.

Si parte dell’1-0 maturato sabato scorso al PalaBarton in gara 1 quando i bianconeri si sono imposti, dopo un match lunghissimo e molto tirato, al quinto set.

Obiettivo continuità per Perugia che cerca una prestazione omogenea di alto livello e che naturalmente va a caccia di quella vittoria che consentirebbe a Travica e compagni di avvicinare la finale scudetto (serie al meglio delle cinque). Obiettivo soprattutto, contro un avversario che si è confermato di ottima caratura e molto coriaceo, evitare cali di ritmo e di gioco visti nella prima gara della serie.

Heynen dovrebbe confermare la formazione abituale al via con Travica in regia, Ter Horst opposto, Ricci e Solè al centro, Leon e Plotnytskyi in banda e Colaci libero.

Eccheli, tecnico di Monza, dovrebbe rispondere con i sette di gara 1 con unico possibile ballottaggio in posto tre tra Beretta ed Holt. Per il resto ci saranno Orduna al palleggio, Lagumdzija in diagonale, Galassi altro centrale, Dzavoronok e Lanza in posto quattro e Federici libero.

Volley Superlega, Monza-Perugia: il match ai raggi X

Ventidue i precedenti tra le due società con sedici vittorie della Sir Safety Conad Perugia e sei successi del Vero Volley Monza. 1-0 nella attuale serie di semifinale per Perugia che si è imposta sabato al PalaBarton al tie break (21-25, 25-21, 25-19, 23-25, 15-12).

Quattro ex in campo nel match tra Monza e Perugia. Nel roster bianconero c’è Oleh Plotnytskyi, a Monza dal 2017 al 2019. Nel roster del Vero Volley figurano invece Thomas Beretta, a Perugia nella stagione 2014-2015, Gianluca Galassi, in Umbria nella stagione 2018-2019, e Filippo Lanza, in bianconero dal 2018 al 2020.

PROBABILI FORMAZIONI:

VERO VOLLEY MONZA: Orduna-Lagumdzija, Galassi-Beretta, Dzavoronok-Lanza, Federici libero. All. Eccheli.

SIR SAFETY CONAD PERUGIA: Travica-Ter Horst, Ricci-Solè, Leon-Plotnytskyi, Colaci libero. All. Heynen.

Arbitri: Alessandro Tanasi – Gianluca Cappello

Volley, Vero Volley Monza-Sir Safety Conad Perugia: come seguire il match

Il match di domani tra Monza e Perugia sarà visibile in diretta web su Eleven Sports a partire dalle ore 18:00.

La voce dell’ufficio comunicazione bianconero, direttamente dalla tribuna stampa dell’Arena di Monza, racconterà live alle ore 18:00 Monza-Perugia sui canali social della società bianconera e su Umbria Radio, network radiofonico ufficiale della Sir Safety Conad Perugia, sia in FM che in streaming sul sito della radio.

Inoltre, Monza-Perugia sarà trasmessa in replica giovedì 1 aprile alle ore 19:30 ed alle ore 23:00 sul canale 112 di Tef Channel, televisione ufficiale della Sir Safety Conad Perugia.