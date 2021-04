Allianz Powervolley Milano: a Piacenza per ipotecare l’accesso alla semifinale 5° posto

Castellanza – Domani alle ore 18.oo Piano e compagni sono chiamati dopo la pausa pasquale a confermare la vetta della classifica dei playoff 5° posto per ipotecare l’accesso alla semifinale che da la possibilità di partecipare alla CEV Challenge Cup della prossima stagione. La sfida in trasferta contro la Gas Sales Bluenergy Piacenza che vede le due formazioni a pari punti in classifica ha quindi un valore particolare considerata la posta in gioco e parlare di scontro al vertice non è poi cosi peregrino.

Milano arriva a questa sfida dopo le due vittorie al tie break contro Padova e Cisterna ed il 3-1 contro Modena; impegni che hanno messo in evidenza un po’ di stanchezza e quindi relativa poca lucidità fisica e mentale dopo la trasferta in Turchia che i ragazzi di coach Piazza hanno cercato di recuperare staccando la spina nei giorni scorsi. Il recupero di energie fisiche e mentali è ciò che serve in assoluto a Piano e compagni se vogliono avere la meglio contro Piacenza che, seppur priva di Russell, Grozer e Polo rimane squadra di assoluto valore.

A presentare la sfida è il martello sloveno della Allianz Powervolley Milano Tine Urnaut: ” Questi giorni di riposo a Pasqua sono stati molto belli ed utili visto che giochiamo ogni tre giorni praticamente dal 3 gennaio ed è veramente un ritmo incredibile. Anche adesso sarà così, ed è veramente una cosa devastante, però come abbiamo già detto il nostro obiettivo è vincere questi Playoff 5° Posto. Ci aspetta ora la partita contro Piacenza, una squadra che è favorita per la vittoria finale. Noi dobbiamo fare uno step in più, soprattutto perché quest’anno Milano non ha ancora vinto contro di loro, quindi cercheremo di fare di tutto per portare a casa la vittoria. Piacenza è una squadra che è stata costruita molto bene – conclude Urnaut -, hanno tanti giocatori che possono giocare anche se in questo momento hanno delle assenze. Ci aspettiamo una squadra molto aggressiva che vuole voncere ma noi faremo la stessa cosa”.

Probabili formazioni

Gas Sales Bluenergy Piacenza: Baranowicz – Finger, Candellaro – Mousavi, Clevenot – Antonov, Scanferla(L). All. Bernardi.

Allianz Powervolley Mlano: Sbertoli – Patry, Kozamernik – Piano, Maar – Ishikawa, Pesaresi(L). All. Piazza.

Arbitri: Cerra – Piana. Terzo arbitro: Pettenello.

Diretta TV

La gara delle ore 18.00 sarà visibile in diretta streaming sulla piattaforma Eleven Sports.