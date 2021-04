Allianz Powervolley Milano – Consar Ravenna per il quinto turno dei Play Off 5° Posto.

Castellanza – Domani alle ore 17.00 al Centro Fipav di Milano la Allianz Powervolley Milano riceve per il quinto turno dei Play Off 5° Posto la Consar Ravenna. Gara non scontata per la formazione di Roberto Piazza che vedrà dall’altra parte della rete i ragazzi di coach Bonitta che stanno confermando quanto di buono già espresso nelle gare della regular season. Piano e compagni, però, forti delle quattro vittorie sino ad ora conquistate e grazie alle quali guidano la classifica, di sicuro scenderanno in campo per consolidare il primato ed avvicinarsi sempre più alle finali 5° posto per conquistare un posto in Cev Challenge Cup e provare a conquistare per il secondo anno consecutivo il trofeo europeo appena vinto in terra turca contro lo Ziraat.

A dire la sua sulla gara di domani è Luka Basic attaccante di palla alta a disposizione di coach Piazza e che in questi playoff sta trovando spazio nella formazione meneghina:” Aver centrato quattro successi è molto importante perché vincere fa sempre bene al morale, ti dà grinta ed energia. Noi cercheremo di fare lo stesso anche contro Ravenna, continuando a sviluppare il nostro gioco di squadra e proseguendo così il nostro cammino in questi Play Off 5° Posto. Ravenna è una squadra tosta che è riuscita a metter in difficoltà tutti con un’ottima difesa, possiamo dire che è una squadra tignosa. Sarà sicuramente una partita difficile: noi cercheremo di portare a casa i tre punti”.

Probabili formazioni

Allianz Powervolley Milano: Sbertoli – Patry, Kozamernik – Piano, Ishikawa – Urnaut, Pesaresi(L). All. Piazza.

Consar Ravenna: Batak – Stefani, Arasomwan – Grozdanov, Recine – Zonca, Giuliani(L). All. Bonitta.

Arbitri: Caretti- Papadopol. Terzo arbitro: Manzoni.

Diretta TV

La gara sarà visibile a partire dalle ore 17.00 in streaming sulla piattaforma Eleven Sports.