Allianz Powervolley Milano: è ancora Milano – Verona per la finale Play Off 5° Posto

Castellanza – Domani alle ore 19.00 al Centro FIPAV Pavesi di Milano andrà in scena la gara valida per l’accesso alla finale Play Off 5° Posto tra la Allianz Powervolley Milano e la NBV Verona, ottavo atto in stagione tra la squadra di coach Roberto Piazza e la squadra di Rado Stoytchev.

Per i meneghini che solo 7 giorni orsono sono usciti con le ossa rotte dalla sfida contro gli scaligeri persa per 3-0 e che immediatamente hanno messo nel dimenticatoio andando a vincere in trasferta in terra calabra contro Vibo quella di domani sera è la gara della riscossa soprattutto se si pensa che in palio c’è la finalissima per conquistare un posto in CEV Challenge Cup del prossimo anno che significherebbe per Piano e compagni difendere e provare a conquistare per il secondo anno consecutivo il trofeo europeo appena conquistato contro i turchi dello Ziraat.

La sfida di domani che si giocherà in gara unica è quindi per i ragazzi di coach Piazza così come per i ragazzi di coach Stoytchev senza appello e per questo assolutamente da non sbagliare se si vuole accedere alla finalissima del 25 aprile contro la vincente Piacenza – Modena.

A farsi portavoce dello spirito di gruppo che ha caratterizzato tutto il percorso dei meneghini nella regular season ed in questo mini girone è il canadese Stephen Maar che alla vigilia così si esprime: “ Abbiamo imparato la lezione da Verona ed abbiamo capito che non dobbiamo sottovalutare nessun avversario indipendentemente da chi scende in campo e che non possiamo essere squadra senza energia ed entusiasmo. Siamo stati in grado di risolvere questa problematica e lo abbiamo dimostrato giocando subito dopo una grande partita contro Vibo. Porteremo questo aspetto e questa motivazione nella prossima partita. Verona è una squadra che ha un ottimo servizio e fa un ottimo lavoro a muro, quindi noi dovremo essere pazienti e ottimizzare le nostre opportunità quando arrivano per giocarci al meglio la semifinale e puntare dritto verso l’obiettivo finale”.

Probabili Formazioni

Allianz Powervolley Milano: Sbertoli – Patry, Kozamernik – Piano, Urnaut – Ishikawa, Pesaresi(L). All. Piazza

NBV Verona: Spirito – Jensen, Zingel – Aguenier, Kaziyski – Magalini, Bonami(L). All. Stoytchev

Arbitri: Luciani – Frappicini. Terzo arbitro: Rusconi.

Diretta TV

La gara delle ore 19.00 sarà visibile in diretta streaming sulla piattaforma Eleven Sports.