Allianz Powervolley Milano: i meneghini chiudono la stagione con la sconfitta 1-3 contro Modena

Milano – La Allianz Powervolley Milano chiude con la sconfitta contro la Leo Shoes Modena la stagione 2020-2021. Sconfitta che nella finale Play Off 5° Posto significa non poter difendere il trofeo europeo CEV Challenge Cup conquistato solo un mese fa contro la squadra turca dello Ziraat ma che non toglie comunque quanto di buono fatto vedere dai ragazzi di coach Roberto Piazza che per tutta la stagione hanno dovuto lottare contro il COVID-19 e contro una serie di infortuni.

Milano quindi fuori dalla CEV e Modena che vince 1-3 con i parziali di 25-16, 20-25, 20-25, 15-25 meritatamente dentro; quella stessa Modena battuta dai meneghini nei tre incontri precedenti.

La Allianz Powervolley Milano sconfitta dai ragazzi di coach Andrea Giani approccia bene la gara con Patry ed Urnaut dai nove metri, con Sbertoli in regia ispirato ed un Maar in grande spolvero fa proprio il primo set per 25-16.

Nel secondo set Giani corre ai ripari e contro una Milano poco lucida ed a volte nervosa, grazie a Christenson che si affida ai primi tempi di Bossi e Mazzone ed alle qualità tecniche di Vettori e Karlitzek fa proprio il risultato per 20-25.

Il terzo set inizia in grande equilibrio sino al 7-5 di Patry e Kozamernik a muro che danno la stura alla fuga di Milano che con Kozamernik fa 9-5 e costringe Giani al primo time out. Al rientro Milano si porta a +5 (14-9) pie di Urnaut e secondo time out di Giani. Alla ripresa Modena accorcia e con il muro di Bossi su Patry impatta 17-17, pareggio che ricarica i modenesi che mettono la freccia e con Vettori fanno prima 18-23 e poi chiudono 20-25.

Il quarto set vede tra le fila di Milano la conferma da subito di Ishikawa subentrato a Maar nel set precedente e proprio con il nipponico i ragazzi di Piazza impattano 9-9.

Modena però reagisce immediatamente con Vettori in gran spolvero e si porta a+2 (1o-12) e da qui la fuga che porta grazie ad una serie di errori dei meneghini prima al +6 (11-17) doppio ace di Mazzone, poi al al +8 (12-20) di Petric ed infine al 15-25 di Vettori che chiude set e partita.

Tabellino

Allianz Powervolley Milano – Leo Shoes Modena: 1 – 3 ( 25-16, 20-25, 20-25, 15-25 ).

Allianz Powervolley Milano: Basic 0, Kozamernik 9, Daldello 0, Sbertoli 2, Maar 11, Weber 1, Patry 16, Piano 6, Ishikawa 5, Urnaut 11, Pesaresi (L). N.e.: Staforini(L), Mosca, Meschiari. All. Roberto Piazza

Leo Shoes Modena: Rinaldi 3, Petric 10, Porro 0, Grebbenikov (L), Christenson 2, Karlitzek 17, Vettori 16, Bossi 7, Buchegger 3, Mazzone 10, Sanguinetti (L),Porro 0, Gollini 0. N.e.: Estrada Mazorra, Stankovic. All. Andrea Giani

Arbitri: Cappello- Canessa. terzo arbitro: Pettenello.

MVP: Christenson