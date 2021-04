Allianz Powervolley Milano: Modena – Milano per il terzo turno Playoff 5° Posto

Castellanza – La vigilia di Pasqua per i ragazzi di coach Piazza sarà in campo per il terzo turno dei playoff 5° posto. Infatti domani alle ore 17.00 la Allianz Powervolley Milano scenderà in campo al PalaPanini di Modena dove affronterà la Leo Shoes Modena, storica formazione che vede alla guida l’ex Andrea Giani.

Dopo le prime due gare vinte al tie break, rispettivamente contro Padova e Cisterna, Piano e compagni sono chiamati a conquistare i tre punti necessari per la classifica del girone.

Non sarà, probabilmente, la Modena che schiera tutti i titolare ma la sfida sarà sicuramente ugualmente avvincente ed interessante. Tanto che Piano e compagni dovranno mettere in campo quanto imparato dalle due precedenti due giornate approcciando il match con attenzione e determinazione sin dal primo pallone in gioco in modo da evitare le fatiche cui sono stati costretti contro Padova e Cisterna.

A presentare la gara è Nicola Daldello, esperto palleggiatore della Allianz Powervolley Milano, che così si esprime:” E’ sempre un privilegio andare a giocare al PalaPanini per la storia del palazzetto e per il fascino di quel campo. Andremo a Modena per continuare il nostro percorso in questa fase della stagione, consapevoli che dovremo alzare il nostro livello di gioco per avere la meglio su una formazione che, con un mix di giocatori esperti e giovani, sta giocando bene. Questi playoff 5° posto hanno dimostrato che non sono ammesse troppe distrazioni, perché al primo errore vieni punito; dovremo giocare con attenzione e grande concentrazione per conquistare i 3 punti”.

Probabili formazioni

Leo Shoes Modena: Christenson – Vettori, Sanguinetti – Bossi, Rinaldi – Karlitzek, Grebbenikov(L). All. Giani.

Allianz Powervolley Milano: Sbertoli – Patry, Kozamernik – Mosca, Ishikawa – Maar, Pesaresi(L). All. Piazza.

Arbitri: Zavater – Rolla. Terzo arbitro: Bolici.

Diretta Tv

Il match delle ore 17.00 sarà visibile in diretta streaming sulla piattaforma Eleven Sports.