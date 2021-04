Allianz Powervolley: Milano vince a Vibo e chiude al 2° posto i Play Off 5° Posto

Vibo Valentia – L’Allianz Powervolley Milano fa suo il settimo turno dei Play Off 5° posto superando in trasferta la Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia per 3-0 ( 28-30, 18-25, 20-25) e chiude così con una netta vittoria da tre punti il girone. Vittoria che permette a Piano e compagni di chiudere a quota 16 e quindi al secondo posto in classifica dietro Piacenza che pur avendo gli stessi punti ha però miglior quoziente set.

Così dopo la non bella prestazione contro Verona i meneghini alla ricerca dell’immediato riscatto hanno messo in campo tutta la determinazione sia a livello individuale che di squadra per arrivare alla vittoria e così relegare nel dimenticatoio quanto di non bello fatto vedere solo tre giorni orsono, anche se dall’altra parte della rete c’era una Vibo che non aveva nulla da chiedere a questo torneo ma che comunque

ha giocato per chiudere alla meglio una stagione che per due quarti la ha vista protagonista e che per poco non la ha consacrata tra le prime quattro migliore squadre della regular season.

Ora per i ragazzi di coach Roberto Piazza l’obiettivo si sposta sulla semifinale in gara secca di giovedì 22 contro Verona.

Cronaca

Primo set: assoluto equilibrio sino al primo break 8-10 muro di Patry. Vibo però pareggia subito i conti con Chinenyeze 10-10 e mette la freccia del 16-14 e tempo Piazza. Alla ripresa Vibo allunga ancora e si porta sul +4 (18-14) cui prova a rispondere Milano che trova la parità 22-22 con Urnaut. Lo stesso Urnaut sigla con un ace il 23-24 ma l’invasione di Sbertoli fa 24-24 e da qui i vantaggi che vengono chiusi da Urnaut al sesto set point 28-30.

Secondo set: equilibrio iniziale sino al primo break dei meneghini con Kozamernik che mette giù la palla 9-11. lo sloveno poi con 2 ace consecutivi fa 9-13 cui segue il +6 (12-18) di Ishikawa. Vibo prova a reagire con Almeida 14-20 ma Milano allunga ancora e con Sbertoli di seconda chiude 18-25.

Terzo set: parte bene Milano che con Kozamernik fa 1-3. Poi con Urnaut si porta sul 1-5 e tempo Baldovin. Al rientro Vibo accorcia con De Falco 4-6 ma Piano rilancia Milano e fa +3 (5-8) e da qui la fuga 11-15 con Ishikawa e poi 14-20 muro su Abouba ed infine 20-25 con Urnaut che chiude set e partita.

Tabellino

Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia – Allianz Powervolley Milano. 0 -3 ( 28-30, 18-25, 20-25).

Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia. Chinenyeze 10, Chakravorti 0, Sardanelli (L), Abouba 0, Dirlic 8, saitta 0, Corrado 2, Rizzo (L), Cester 6, De Falco 16, Almeida 5: N.e. : Gargiulo, Fioretti. All. Valerio Baldovin.

Allianz Powervolley Milano: Kozamernik 9, Daldello 0, Sbertoli 2, Maar 0, Weber 1, Patry 8, Piano 3, Ishikawa 12, Urnaut 18, Pesaresi (L). N.e.: Staforini (L), Basic, Meschiari, Mosca. All. Roberto Piazza.

MVP: Ishikawa

Arbitri: Spinnicchia – Cappello. Terzo arbitro Notaro