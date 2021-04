Beach Volley – Cancun: diretta streaming Rossi/Carambula (quarti di finale)

Il comunicato ufficiale della Federazione

Comunicato ufficiale del 19 aprile da parte della Federazione Italiana Pallavolo sull’andamento del primo torneo in programma a Cancun:

“Si sono disputate questa notte le prime gare ad eliminazione diretta per le coppie azzurre impegnate nel Torneo FIVB World Tour 4 stelle in corso di svolgimento a Cancun (Messico). Daniele Lupo e Paolo Nicolai dopo aver conquistato l’accesso diretto agli ottavi di finale dopo le vittorie nelle prime due uscite della Pool B, si sono dovuti arrendere alla coppia lettone Samoilovs-Smedins perdendo il match 2-1 (17-21, 21-19, 15-13) e uscendo così dalla manifestazione al nono posto.

Proseguono invece il cammino in terra messicana Adrian Carambula ed Enrico Rossi. La coppia italiana, qualificatasi al primo turno ad eliminazione diretta in virtù di una vittoria ed una sconfitta rimediate nelle prime due uscite della Pool G, prima hanno fatto loro il derby azzurro contro i giovani atleti del Club Italia Jakob Windisch e Samuele Cottafava (17esimo posto) vincendo 2-0 (21-18, 21-11). Nel match successivo gli atleti italiani si sono sbarazzati 2-0 (21-18, 23-21) degli svizzeri Krattiger-Breer, staccando così il pass per i quarti di finale in programma alle ore 22 (orario italiano) contro i qatarioti Cherif-Ahmed.”

La diretta streaming di Rossi-Carambula

Qui di seguito troverete il player per seguire la diretta streaming tramite youtube dell’incontro che vedrà protagonista l’unica coppia rimasta in gara, quella formata appunto da Rossi e Carambula: