Beach Volley: diretta streaming italiani a Cancun – 17/4

Lupo e Nicolai

Si parte con la partita della coppia di punta, Daniele Lupo e Paolo Nicolai, che alle ore 20:00 italiane (saranno le ore 13 a Cancun), affronteranno i tedeschi Thole e Harms, mentre l’altra sfida in programma nel loro raggruppamento, la Pool B, vedrà sfidarsi i brasiliani Alison e Álvaro Filho contro la coppia americana formata da Schalk e Brunner.

Qui di seguito il player per seguire la diretta streaming tramite youtube:

Windisch e Cottafava

Alle ore 21 qui in Italia (che saranno le 14 a Cancun) toccherà ai giovani Jakob Windisch e Samuele Cottafava difendere i colori azzurri. I ragazzi dovranno affrontare i quotati russi Krasilnikov e Stoyanovskiy. L’altra sfida del girone (Pool C) in programma è quella tra i brasiliani George ed Andre ved i canadesi Saxton e O’ Gorman.

Per seguire la diretta potrete cliccare sul player qui sotto a partire dalle 21:

Rossi e Carambula

La coppia più estrosa e spettacolare del circuito farà il suo esordio nel torneo alle ore 22 italiane (ore 15 a Cancun), quando Enrico Rossi ed Adrian Carambula si troveranno di fronte i padroni di casa, cioè i messicani Ontiveros e Virgen. L’altra sfida del girone vedrà protagoniste le coppie di Repubblica Ceca e Austria, Perusic/Schweiner contro Ermacora/Pristauz.

La diretta degli italiani sarà visibile qui sotto: