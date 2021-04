Dove vedere Perugia Civitanova: Orario, diretta tv e streaming

Dove vedere Perugia Civitanova, la terza sfida della finale della SuperLega 2021. La prima sfida è stata vinta dal Civitanova, mentre la seconda dal Perugia.

C’è grande attesa per la sfida tra Perugia e Civitanova, valida per la terza gara della finale di SuperLega 2021 di volley maschile. I perugini hanno superato Monza a Gara-3 delle semifinali, mentre gli uomini di Blengini hanno avuto bisogno di Gara-4 per avere la meglio su Trento. Si preannuncia ora grande battaglia nella serie conclusiva: chi vincerà lo Scudetto? Le prime due gare hanno visto prima una vittoria del Civitanova per 1-3, mentre la Gara-2 il Perugia vincere per 2-3. Ora c’è grande attesa per l’esito della terza sfida che dovrebbe decretare la vincitrice dello scudetto.

Dove vedere Perugia Civitanova, ecco il canale

Ecco ora che la Sir Safety Conad Perugia ospita la Cucina Lube Civitanova, proseguendo l’incredibile battaglia per la vittoria finale. La sfida andrà in onda il 21 aprile 2021 alle ore 20:30. Sarà possibile seguire il match tra le due squadre in chiaro su Rai Sport e in diretta streaming su RaiPlay. La Rai ha avuto l’esclusiva di poter trasmettere la gara in chiaro ai propri telespettatori, così come le precedenti due finali giocate. Inoltre sarà così anche per l’eventuale quarta e quinta gara della finale maschile della SuperLega 2021.

Le gare della finale della SuperLega 2021 tra Perugia e Civitanova

GARA-1 – Mercoledì 14 aprile 2021

Sir Safety Conad Perugia – Cucine Lube Civitanova 1-3 (23-25, 25-22, 20-25, 20-25)

GARA-2 – Domenica 18 aprile 2021

Cucine Lube Civitanova – Sir Safety Conad Perugia 2-3 (25-21, 21-25, 25-27, 25-23, 12-15)

GARA-3 – Mercoledì 21 aprile 2021

Sir Safety Conad Perugia – Cucine Lube Civitanova

EVENTUALE GARA-4 – Sabato 24 aprile 2021

Cucine Lube Civitanova – Sir Safety Conad Perugia

EVENTUALE GARA-5 – Martedì 27 aprile 2021

Sir Safety Conad Perugia – Cucine Lube Civitanova