Finale scudetto pallavolo femminile, stasera Novara-Conegliano: sarà scudetto o si andrà a gara 3 ?

Finale scudetto pallavolo femminile , riflettori puntati su gara 2 che andrà in scena oggi martedì 20 aprile alle 20,30 tra Novara e Conegliano. Dopo la spettacolare apertura al Palaverde di sabato scorso che ha visto le pantere dopo quasi 3 ore superare le piemontesi al tie-break, si torna oggi sul taraflex per un altro capitolo di questa eterna sfida che potrebbe consegnare lo scudetto. In caso di vittoria Conegliano festeggerà il tricolore, ma il grande obiettivo di Novara dopo la grande prova dell’esordio è quello di rimandare i discorsi al Palaverde.

Dovrà ripetere la prestazione di gara 1 Novara aggiungendoci però qualcosa in più perchè, nonostante la prova da applausi, a vincere è stata comunque Conegliano.

Impressionante la prova di Paola Egonu che con 47 punti ha trascinato per mano le proprie compagne verso una vittoria soffertissima che potrebbe nell’equilibrio della serie risultare determinante.

C’è grande curiosità da parte di tutti i tifosi nel vedere se il risultato rimarrà in bilico anche in questa seconda sfida o se le pantere torneranno a dettare la propria legge.

Novara ha però dato l’impressione di crederci e vorrà togliersi la grande soddisfazione di essere stata la prima squadra in stagione in grado di superare le ragazze di coach Daniele Santarelli.

La partita inizierà alle 20,30 con diretta su RAI SPORT HD e in diretta streaming in abbonamento su LVF TV.