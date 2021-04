Finale scudetto pallavolo femminile, tutti i numeri dell’esterna sfida Conegliano-Novara: ecco i precedenti

Pallavolo femminile A1, quella che inizierà sabato prossimo tra Conegliano e Novara sarà uno dei tanti capitoli di questa eterna sfida. Quest’anno saranno loro a contendersi lo scudetto, la serie è al meglio delle tre gare con la prima ed eventuale terza partita in casa delle pantere.

Tante ed appassionanti le partite che hanno visto negli ultimi anni incrociarsi queste due squadre che hanno dominato il panorama pallavolistico italiano rendendosi protagoniste anche in Europa. Si perchè la detentrice della Champions League è proprio Novara che riuscì a strappare l’ambito trofeo a Conegliano nel maggio 2019.

Ma ripercorriamo tutte le volte nelle quali questi due team si sono affrontati negli ultimi anni quando c’erano trofei in palio: 2 finali scudetto, 1 finale di Champions League, 3 finali di Coppa Italia, 3 finali di Supercoppa.

In totale sono 36 i precedenti con 25 vittorie di Conegliano e 11 di Novara, le piemontesi sono la squadra che le pantere hanno incontrato maggiormente nella loro storia.

L’equilibrio nelle cinque sfide di questa stagione non c’è stato dal momento che le ragazze di Daniele Santarelli hanno vinto tutte e cinque le partite contro le piemontesi tra campionato, Coppa Italia e Champions League.

Dire dunque che per Novara in questa finale la strada in salita è poco, non dimentichiamo però il sapore particolare di questo duello sportivo che regalerà spettacolo a partire da questo sabato.

Novara vorrà mettere in difficoltà una squadra che in questa stagione ha battuto ogni record, le pantere vogliono continuare a vincere per entrare nella storia.